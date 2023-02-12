Giresunspor, depremzedeler için 3. lig ekipleriyle dostluk maçı yapacak

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere TFF 3. Lig ekipleri Orduspor 1967 ve AmberÇay Eynesil Belediyespor ile dostluk maçı yapacak.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremden duyulan üzüntüye işaret edildi.

Ülkeyi yasa boğan bu yıkıcı depremin yaralarının birlikte sarılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle Giresunspor Kulübü olarak depremzedeler, deprem felaketinde hayatını kaybeden Giresunspor altyapısından yetişen Saruhan Bolat ile diğer vatandaşlarımızın anısına Orduspor 1967 ve AmberÇay Eynesil Belediyespor ile dostluk maçı düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu maçlardan elde edilen gelir ise deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Karşılaşmaların oynanacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak maç takvimlerinin ardından belirlenecektir. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz."





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