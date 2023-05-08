Güce Devlet Hastanesi hizmete girdi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesi hizmete girdi.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, gazetecilere, 2021 yılında temeli atılan hastane binasının geçtiğimiz dönemlerde tamamlandığını söyledi.

Boduroğlu, 5 yataklı kurumun cuma günü itibarıyla resmen hizmet vermeye başladığını kaydederek, yatırımın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgililere teşekkür etti.

Üç kat olan binanın 3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu olduğunu aktaran Boduroğlu, Güce halkına projenin hayırlı olmasını diledi.



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