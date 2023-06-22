Espiye'de İyi Tarım Uygulamaları Eğitim Semineri düzenlendi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde, İyi Tarım Uygulamaları Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

Espiye Yerel Eylem Grubu Derneğince (YEG) Espiye Müftülüğü Toplantı Salonunda organize edilen seminerde katılımcılara, doğal tarım uygulamaları, fındıkta verim artışı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe ile destek programlarına ilişkin bilgi verildi.

Seminere, TKDK Giresun Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, Espiye Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar, ziraat mühendisi İbrahim Hakan Gün, mahalle ve köy muhtarları ile üreticiler katıldı.

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