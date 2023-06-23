Keşap'ta yağış hayatı olumsuz etkiledi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla bazı yerlerde su baskını ve heyelan meydana geldi.



Yoliçi Mahallesi grup yolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.



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