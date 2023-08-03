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        Giresun'daki taşkınlarda erken uyarı sistemi aktif olarak kullanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:54
        Giresun'daki taşkınlarda erken uyarı sistemi aktif olarak kullanıldı

        GİRESUN (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, taşkınlarla mücadelede, yukarı havzadaki su seviyesinin yükselmesinin tespitinin, vatandaşın can ve mal kaybını önleyebilmek adına hayati bir önem taşıdığını bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Taşkın Erken Uyarı Sistemleri (TEUS) üzerinde çalışmaya ve bu sistemleri test etmeye başladıklarını ifade etti.

        Test sürecini başarıyla geçen bu sistemleri hızlı bir şekilde, taşkın riski yüksek derelere inşa etmeye başladıklarını aktaran Balta, Trabzon'da 34, Rize'de 35, Giresun'da 49, Gümüşhane'de 5 ve Bayburt'ta 2 olmak 125 istasyonun kurulumunu tamamlayarak işletmeye aldıklarını belirtti.

        Balta, Giresun'da 10 Temmuz'da yaşanan taşkın afetinde metrekareye Yağlıdere'de 164, Çanakçı'da 150, Keşap'ın Yivdincik köyünde 120 ve Bulancak'ta 92 kilogram yağış düştüğünü vurgulayarak, "Biz bu yağışlar sonucu artan dere debilerini TEUS'lar vasıtasıyla anbean takip ettik. Trabzon Bölge Müdürlüğümüzdeki ilgili arkadaşlarımız, sahadaki arkadaşlarımıza anlık veri sağladılar. Bu veriler doğrultusunda da çok kritik müdahaleler yaparak, taşkının büyük bir afete dönüşmesinin önüne geçtik." değerlendirmesinde bulundu.

        TEUS'ların taşkınlarda başarılı bir sınav verdiğinin altını çizen Balta, şunları kaydetti:

        "Örneğin Giresun'un Piraziz ilçesi Abdal Deresi'nde yoğun ve ani yağışlara bağlı olarak TEUS sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı alarm verdi. Biz turuncu alarmı görür görmez, Valilik başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyeye bilgi verdik. Piraziz-Ambarcılı grup yolu tedbir amaçlı hemen ulaşıma kapatıldı. Abdal Deresi'nde daha sonra kırmızı seviyeyi görünce de artık derenin 330 santimetreyi aşarak yatak dışına çıkacağını söyledik. Tüm bunları yaparken ekiplerimizde sahada hızlıca kritik müdahalelerde bulundular ve taşkın kontrol altında tutuldu."

        Balta, yine Bulancak'taki domuz deresinin TEUS'un yakın takibine girdiğine işaret ederek, "Dere kırmızı alarm seviyesi olan 200 santimetreyi aşınca, hemen yetkililere haber verdik ve Organize Sanayi Bölgesinin boşaltılmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

        Bu ve buna benzer bir çok müdahaleyi TEUS'lar sayesinde gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Balta, derelerdeki göz olan bu sistemlerin taşkınlar öncesi ve sonrasında önemli ölçüde fayda sağladığını aktardı.

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