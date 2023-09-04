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        Giresun'da fındık fiyatı 83 liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:01
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        Giresun'da fındık fiyatı 83 liraya yükseldi
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        GİRESUN (AA) - Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 83 liradan başladı.

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, 2023 ürünü fındığın alımlarının 15 Ağustos'ta kilogramı 75 liradan başladığını söyledi.

        Pazara az miktarda ürün inişi nedeniyle fiyatın yükseliş gösterdiğini belirten Bölük, bugün serbest piyasada bir kilogram fındığın 83 liradan işlem gördüğünü aktardı.

        Bölük, serbest piyasasının, Giresun kalite fındığı 84 liradan alan TMO'nun seviyesine ulaştığını kaydetti.

        Öte yandan TMO, Giresun'daki fındık alım merkezi sayısını 2'den 7'ye yükseltti.

        Giresun merkez ve Tirebolu'da yeni mahsul fındık alımına 4 Eylül'de başlayan ofis, bugün itibarıyla Bulancak, Dereli, Güce, Espiye ve Görele ilçelerinde de üreticilerden ürün kabul ediyor.

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