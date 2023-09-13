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        Giresun balıkçılıkta önemli bir merkez haline geliyor

        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yapımı süren balıkçı barınağı ve su ürünleri projesinin tamamlanmasıyla Giresun'un, Türkiye'de önemli bir balıkçılık merkezi haline geleceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:40
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        Giresun balıkçılıkta önemli bir merkez haline geliyor
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        Şenlikoğlu, Keşap ilçesine bağlı Uzuncakum mevkisindeki proje sahasında incelemelerde bulundu, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şenlikoğlu, 2021 yılında yapımına başlanan projenin yüzde 43'lük kısmının tamamlandığını, 2025'te de bitirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

        Barınak ve su ürünleri merkezinin 933 metre uzunluğunda mendirek ve 85 bin metrekare alana sahip olacağını ifade eden Şenlikoğlu, yine bölgede soğuk hava deposunun da inşa edileceğini söyledi.

        Şenlikoğlu, Giresun'un iç kesimlere olan ulaşım bağlantı yolları sayesinde buradan Türkiye ve dünyanın birçok bölgesine balıkların sevk edileceğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Giresun balıkçılık merkezi haline geliyor. 'Karadeniz' diyoruz. 'Karadeniz balığı' diyoruz. Karadeniz'de avlanan ve Giresun'dan sevk edilen balıklar, ülkemiz ve diğer ülkelerdeki masaları süsleyecek. Bu Giresun'umuzu da balığın merkezi haline getirmiş olacak. Şimdiden ülkemize, bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun."

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