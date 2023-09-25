Giresun'da ayıdan kaçmak istediği sırada düşen genç yaralandı
Giresun'un Alucra ilçesinde önüne çıkan ayıdan korkup kaçmak isteyen genç, yere düşerek yaralandı.
Giresun'un Alucra ilçesinde önüne çıkan ayıdan korkup kaçmak isteyen genç, yere düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Karabörk köyü Kanlıca Yaylası'nda A.T.A. (19), arazide yürüyüş yaptığı sırada önüne çıkan ayıdan korkarak kaçmaya başladı.
Bu sırada dengesini kaybeden genç, yere düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
A.T.A, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.