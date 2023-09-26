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        Giresun ve Kazakistan'daki üniversite arasında öğrenci değişim programı sürüyor

        Giresun Üniversitesi ile Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi arasında öğrenci değişim iş birliğinin devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:09
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        Giresun ve Kazakistan'daki üniversite arasında öğrenci değişim programı sürüyor
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        Giresun Üniversitesi ile Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi arasında öğrenci değişim iş birliğinin devam ettiği bildirildi.

        Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beyhan Kesik, AA muhabirine, iki üniversite arasında öğrenci değişim programının Şubat 2022'de hayata geçirildiğini söyledi.

        Program dahilinde fakültelerinde eğitim gören Kazak öğrenci sayısının 51'e ulaştığını belirten Kesik, öğrencilere yönelik çeşitli akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendiğini aktardı.

        Kesik, her iki ülkenin tarihi, kültürel ve milli bağlarla birbirlerine kökensel açıdan bağlı olduğunu vurgulayarak, bu tür programlarla da Türkiye ile Türk dünyası arasındaki etkileşimin ve yakınlaşmanın sağlandığını, akrabalık bağlarının güçlendiğini sözlerine ekledi.

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