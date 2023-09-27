Dereli'deki sosyal tesis inşaatı tamamlanmak üzere
Giresun'un Dereli ilçesi Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak sosyal tesisin inşasında sona gelindiğini söyledi.
Giresun'un Dereli ilçesi Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak sosyal tesisin inşasında sona gelindiğini söyledi.
Şenlikoğlu, AA muhabirine, temeli geçen yıl atılan tesisin 750 metrekare üzerine kurulduğunu belirtti.
İnşaatın tamamlanmasının ardından tesisi bir ay içinde hizmete açmayı planladıklarını ifade eden Şenlikoğlu, "Dereli ilçemizde turizm hızla gelişme gösteriyor. Belediye sosyal tesisinin de turizm açısından yöreye önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." dedi.