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        Espiye Kaymakamı Tengir, din görevlilerini başarı belgesiyle ödüllendirdi

        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, başarılı din görevlilerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:38
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        Espiye Kaymakamı Tengir, din görevlilerini başarı belgesiyle ödüllendirdi
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        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, başarılı din görevlilerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

        Tengir, makamında ağırladığı din görevlilerini alışmalarından dolayı tebrik etti.

        Ziyarete katılan ilçe Müftüsü Osman Gülbe de personeline başarı belgesini layık gören Kaymakam Tengir'e teşekkür etti.

        Tengir, bir süre sohbet ettiği din görevlilerine belgelerini verdi.

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