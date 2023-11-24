Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Siirt'te maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Çalık'ın cenazesi defnedildi

        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Çalık'ın cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Çalık için Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki Yukarı Ören Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren ve vatandaşlar katıldı.

        Cami avlusunda yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Çalık'ın babası Mehmet, annesi Arife ve eşi Hümay Çalık, taziyeleri kabul etti.

        Çalık'ın cenazesi, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığına defnedildi.

        - "Başımıza böyle elim bir kaza geldi, yapacak bir şeyimiz yok"

        Geçmişte kendisinin de Zonguldak'ta kömür madeninde çalıştığını belirten baba Mehmet Çalık, kazanın önüne geçilemez bir durum olduğunu söyledi.

        Çalık, "Herhangi bir ihmal varsa tabii ki hakkımızı arayacağız, gerekli mercilere başvuracağız. Allah yardımcımız olsun." dedi.

        Oğlunun Zonguldak'ta dünyaya geldiğini ve maden mühendisi olduğunu dile getiren Çalık, "Bir akşam önce yeğenimle konuştu. Beni de aramıştı ama ulaşamamış, eşimle ve kardeşi ile konuşmuş. 3 gün önce de Ankara'daydı, tekrar izne ayrılacaktı. Başımıza böyle elim bir kaza geldi, yapacak bir şeyimiz yok. Dostlarımız sağ olsun, Allah yardımcımız olsun diyelim." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Çalık ailesinin 3 çocuğundan biri olan 32 yaşındaki Zekayi Can Çalık'ın, 8 Temmuz 2023'te beldede düzenlenen düğünle dünyaevine girdiği, Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Madendeki göçükte ölen mühendis, Giresun´da son yolcuğuna uğurlandı
        Madendeki göçükte ölen mühendis, Giresun´da son yolcuğuna uğurlandı
        Yağlıdere'de voleybol turnuvası düzenlendi
        Yağlıdere'de voleybol turnuvası düzenlendi
        Elektrik sayaçlarına müdahale ederek kamuyu zarara uğratan 3 kişi yakalandı
        Elektrik sayaçlarına müdahale ederek kamuyu zarara uğratan 3 kişi yakalandı
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (4)
        Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü, 2 yaralı (4)
        Espiye'de köy okullarındaki öğrencilere kuaförlük hizmeti verildi
        Espiye'de köy okullarındaki öğrencilere kuaförlük hizmeti verildi
        Giresun'da karla mücadele hazırlıkları tamamlandı
        Giresun'da karla mücadele hazırlıkları tamamlandı