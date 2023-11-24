Siirt'te maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Çalık'ın cenazesi defnedildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Çalık için Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki Yukarı Ören Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren ve vatandaşlar katıldı.

Cami avlusunda yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Çalık'ın babası Mehmet, annesi Arife ve eşi Hümay Çalık, taziyeleri kabul etti.

Çalık'ın cenazesi, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığına defnedildi.

- "Başımıza böyle elim bir kaza geldi, yapacak bir şeyimiz yok"

Geçmişte kendisinin de Zonguldak'ta kömür madeninde çalıştığını belirten baba Mehmet Çalık, kazanın önüne geçilemez bir durum olduğunu söyledi.

Çalık, "Herhangi bir ihmal varsa tabii ki hakkımızı arayacağız, gerekli mercilere başvuracağız. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Oğlunun Zonguldak'ta dünyaya geldiğini ve maden mühendisi olduğunu dile getiren Çalık, "Bir akşam önce yeğenimle konuştu. Beni de aramıştı ama ulaşamamış, eşimle ve kardeşi ile konuşmuş. 3 gün önce de Ankara'daydı, tekrar izne ayrılacaktı. Başımıza böyle elim bir kaza geldi, yapacak bir şeyimiz yok. Dostlarımız sağ olsun, Allah yardımcımız olsun diyelim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çalık ailesinin 3 çocuğundan biri olan 32 yaşındaki Zekayi Can Çalık'ın, 8 Temmuz 2023'te beldede düzenlenen düğünle dünyaevine girdiği, Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi.