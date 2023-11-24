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        Madendeki göçükte ölen mühendis, Giresun´da son yolcuğuna uğurlandı

        SİİRT´inŞirvan ilçesinde özel şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 3 kişiden maden mühendisi Zekayi Can Çalık (32), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:20
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        Madendeki göçükte ölen mühendis, Giresun´da son yolcuğuna uğurlandı
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        SİİRT´inŞirvan ilçesinde özel şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 3 kişiden maden mühendisi Zekayi Can Çalık (32), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.

        Olay, dün Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağının eksi 350´inci kotunda bilinmeyen nedenle göçük oldu. Göçükte 2´si maden mühendisi 5 kişi, toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalanlar, ekipler tarafından kurtarılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan maden mühendisleri Zekayi Can Çalık (32) ve Emre Gökduman (24) ile maden işçici Orhan Gültekin (26) kurtarılamadı. Diğer yaralı işçilerin tedavisi sürerken, Sirvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.K., A.T. ve D.A. gözaltına alındı.

        GİRESUNLU MÜHENDİS UĞURLANDI

        Göçükte yaşamını yitirenlerden maden mühendisi Zekayi Can Çalık´ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemleri sonrası memleketi Giresun´un Eynesil ilçesine getirildi. 5 aylık evli olduğu öğrenilen Çalık için ilçeye bağlı Ören beldesinde cenaze töreni düzenledi. Cenazeye Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, acılı aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu. Zekayi Can Çalık, Yukarı Ören Camisi´nde kılınan cenaze namazı sonrası Ören beldesinde, toprağa verildi.

        `İZNE ÇIKACAKTI´

        Çalık´ın babası Mehmet Çalık, "Acımız büyük, üzüntülüyüz. Kaza; önüne geçilemeyecek şeyler. Biz de madenlerde çalıştık herhangi bir ihmal varsa hakkımızı arayacağız. Allah yardımcımız olsun. Madencilik Zonguldak'ın kaderi. Oğlum Zonguldak'ta doğdu, maden mühendisi oldu. Olaydan 1 gün önce beni aradı ama ulaşamadı, yeğenimle konuştu. Oğlum 3 gün önce Ankara'daydı tekrardan izine ayrılacaktı; başımıza böyle bir elim kaza geldi. Yapacak bir şeyimiz yok. Dostlarımız sağ olsun" dedi.

        SON PAYLAŞIMI `AŞK´

        Ankara´da ikamet edip, Siirt´te görev yapan maden mühendisi Zekayi Can Çalık, olaydan 3 gün önce, sosyal medya hesabından hemşire eşi Hümay Çalık ile düğün fotoğraflarını, `Aşk´ notuyla paylaşmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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