Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da köye inen ayı yavruları görüntülendi

        Giresun'un Alucra ilçesinde ayı yavruları köye indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da köye inen ayı yavruları görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Alucra ilçesinde ayı yavruları köye indi.

        Suyurdu köyünün farklı noktalarında bir süredir gezinen 3 yavru ayı, muhtar İbrahim Söylemez tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Görüntülerde ağaca çıkan ayının muhtar Söylemez tarafından beslenmesi, yavru ayıların derelerden karşıya geçmeleri yer alıyor.

        Söylemez, AA muhabirine, yavru ayıların köyün her yerinde görüldüğünü belirtti.

        Ayı yavrularına ekmek ve elma verdiğini ifade eden Söylemez, şunları kaydetti:

        "Bir süre önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden geldiler, şikayetçi olup olmadığımı sordular, 'Kesinlikle şikayetçi değilim, köylü de şikayetçi değil dedim.' Çünkü biz hayvanları seviyoruz. Sadece ayı yavrularını değil, tüm hayvanları, ayrıca bizim köyümüzde avcılık yapmak da yasak."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplandı! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        Akraba aileler arasında boşanma çatışması!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Yağlıdere'de topraksız tarım eğitimi düzenlendi
        Yağlıdere'de topraksız tarım eğitimi düzenlendi
        Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Giresun'da tekne ile gezen vatandaşlara yunuslardan sürpriz gösteri
        Giresun'da tekne ile gezen vatandaşlara yunuslardan sürpriz gösteri
        Giresun'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Giresun'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Giresun'da kadınlar devlet desteğiyle kurdukları tesisle kendi işlerinin pa...
        Giresun'da kadınlar devlet desteğiyle kurdukları tesisle kendi işlerinin pa...
        Giresun'da uçuruma yuvarlanan kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Giresun'da uçuruma yuvarlanan kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı