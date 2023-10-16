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        Güce Kaymakamı Bayraktar görevine başladı

        Güce Kaymakamlığına atanan Muhammet Ali Bayraktar görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:06
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        Güce Kaymakamı Bayraktar görevine başladı
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        Güce Kaymakamlığına atanan Muhammet Ali Bayraktar görevine başladı.

        Bayraktar, AA muhabirine, ilçede görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Önceliğin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Bu güzel ilçede, halkımıza hizmet etme imkanı bulduğum için kıvanç duymaktayım. Görev sürem boyunca vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu yaşamaları ve sorunlarını çözme konusunda elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Kapımız ve gönlümüz tüm Güceli hemşehrilerimize her zaman açıktır."

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