Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de Aile Destek Merkezi'nde kadınlar üreterek kazanıyor

        Espiye'de Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi işbirliği ile açılan kurslarda kadınlar üreterek gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de Aile Destek Merkezi'nde kadınlar üreterek kazanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Espiye'de Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi işbirliği ile açılan kurslarda kadınlar üreterek gelir elde ediyor.

        İlçe Kaymakamı Taner Tengir, gazetecilere, Aile Destek Merkezi'nin tüm birimleriyle faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

        Merkezde nakış, örgü, aşçılık, kuaförlük, bilgisayar, Kur'an-ı Kerim ve 3-6 yaş oyun grubu kurslarının açıldığını aktaran Tengir, toplamda 84 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.

        Tengir, Aile Destek Merkezi'nin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere ve kurslara katılan kadınlara teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!

        Benzer Haberler

        Giresunspor Teknik Direktörü Kaplan, taraftardan destek istedi
        Giresunspor Teknik Direktörü Kaplan, taraftardan destek istedi
        Giresun'da üzerine tomruk düşen kişi öldü
        Giresun'da üzerine tomruk düşen kişi öldü
        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu'ndan "adaylık" açıklaması
        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu'ndan "adaylık" açıklaması
        Giresun'da hasta yakınlarından doktora saldırı: 2 gözaltı
        Giresun'da hasta yakınlarından doktora saldırı: 2 gözaltı
        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Orta ve Doğu Karadeniz'de protesto...
        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Orta ve Doğu Karadeniz'de protesto...
        Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
        Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı