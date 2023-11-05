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        Giresunspor-Erzurumspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Erzurum FK'yi 1-0 mağlup edem Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci, kazanmaları gereken bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:55 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:55
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        Giresunspor-Erzurumspor FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Erzurum FK'yi 1-0 mağlup edem Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci, kazanmaları gereken bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

        Birinci, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

        İyi bir karşılaşma olduğunu vurgulayan Birinci, şöyle konuştu:

        "Kadro olarak sıkıntılarımız var. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Bugün çok tecrübeli bir takıma karşı oynadık. İyi maç oldu. Kazanmamız lazımdı, kazandık. Bu çocuklara sahip çıkalım. Lütfen stada gelelim. Giresunspor, Giresun'un markasıdır. Taraftarımız lütfen maça gelsin."

        - Erzurumspor FK cephesi

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, üzgün olduklarını söyledi.

        Kutlu, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

        "Öncelikle çok üzgünüz. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyunun ilk yarısında oyuna girmekte sıkıntı yaşadık. Gol pozisyonu üretemedik. Biz de rakibimiz de çok gol pozisyonuna giremedik. İkinci yarıda gol pozisyonları sonuçlandıramadık. Önümüzdeki haftaki maçta telafi etmeye çalışacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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