Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Görele'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Görele Temsilciliği tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görele'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Görele Temsilciliği tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        İlçe Temsilcisi Aydın Geveze, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Filistin'de insanlık dışı bir katliam yaşandığını söyledi.

        Geveze, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, "Kudüs'ün dünya için ne kadar önemli olduğu bilgisini aktarmaya çalışıyoruz. Filistin'de insanlık dışı bir katliam yaşanmaktadır. Bizlerde elimizden geldiğince herkesi bu konuda bilgilendirip, bilgi sahibi etmeye çalışıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Türkiye'den iki ayda 358 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi
        Türkiye'den iki ayda 358 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi
        Giresun'da hırsızlık olayının failleri sigara izmaritleri sayesinde yakalan...
        Giresun'da hırsızlık olayının failleri sigara izmaritleri sayesinde yakalan...
        Giresun Teknopark'a yurt içi ve yurt dışından 40 firma başvurdu
        Giresun Teknopark'a yurt içi ve yurt dışından 40 firma başvurdu
        Giresun'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü
        Giresun'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü
        Giresunspor-Erzurumspor FK maçının ardından
        Giresunspor-Erzurumspor FK maçının ardından