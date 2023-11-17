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        Giresun'da Kümbet Yaylası beyaza büründü

        Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:41
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        Giresun'da Kümbet Yaylası beyaza büründü
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        Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentin yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı etkili oldu.

        Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda ladin ve köknar ağaçlarından oluşan ormanlar, beyaz örtüyle kaplanınca güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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