Giresun'da Kümbet Yaylası beyaza büründü

Giresun'un 1700 rakımlı Kümbet Yaylası, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı etkili oldu.

Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda ladin ve köknar ağaçlarından oluşan ormanlar, beyaz örtüyle kaplanınca güzel görüntüler ortaya çıktı.

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