Güneydoğu gazilerinin oluşturduğu tiyatro topluluğu "100 Yıllık Emanet" oyununu sahneye koydu ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da tiyatro eğitimi ve provaların ardından 7 Kasım'da ilk kez sahne alan gazi ve yakınlarından kurulu tiyatro topluluğu, büyükşehirlerde de seyirci karşısına çıkmayı hedefliyor.

ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da tiyatro eğitimi ve provaların ardından 7 Kasım'da ilk kez sahne alan gazi ve yakınlarından kurulu tiyatro topluluğu, büyükşehirlerde de seyirci karşısına çıkmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet'in İzi Kahramanlığın Sesi" adlı proje hazırladı.

Özel bir sanat merkezi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Cumhuriyet'e giden yolun gaziler tarafından sahneye taşınması için tiyatro topluluğu oluşturulmasına karar verildi.

Bu doğrultuda kentteki şehit ve gaziler dernekleriyle irtibata geçilerek 7'si Güneydoğu gazisi, biri görev malulü olmak üzere 8 gazi belirlendi. 2 de gazi yakınının katılımıyla 10 kişilik tiyatro ekibi oluşturuldu.

Ekip üyeleri, Seda Sümer Aydın'ın kaleme aldığı "100 Yıllık Emanet" adlı tek perdelik oyunu sahnelemek üzere 16 saatlik temel oyunculuk ve sahne bilgisi eğitimi aldı.

Yönetmen Özgür Aydın ile yaklaşık bir ay süren provaların ardından tiyatro ekibi 7 Kasım'da Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde seyirci karşısına çıktı.

İlk sahne performanslarıyla beğeni toplayan ekip Türkiye turnesine çıkmayı planlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılında tiyatro oyunu sahneleme fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Şehit ve gazi dernekleriyle temasa geçtiklerini belirten Modaoğlu, "Bu projede yer almak için çok istekli oldular. İlerleyen süreçte şehit yakınlarımızın da projemize dahil olmasını hedefliyoruz. Türkiye'de ilk kez gazi ve gazi yakınlarından tiyatro grubu kurmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

- "Cumhuriyet kahramanlarını oyunumuzda izleyicilerle buluşturuyoruz"

Güneydoğu gazisi İbrahim Çolakoğlu, kendisine teklif geldiğinde çok heyecanlandığını dile getirerek bunu seve seve kabul ettiğini aktardı.

Belli bir süre oyunculuk ve sahne bilgisi üzerine eğitim aldıklarını anlatan Çolakoğlu, "Çok heyecanlıyız böyle bir projede yer almaktan dolayı. Bize bu imkanı sunanlara çok teşekkür ederiz. Allah kendilerinden razı olsun." diye konuştu.

Ekip olarak Türkiye turnesi planlandığını belirten Çolakoğlu şunları söyledi:

"İlk başladığımız günlerde 'Yapabilir miyiz?' diye endişemiz vardı. Zamanla alıştık ve başarılı olduk. Çok güzel bir eser ortaya çıkmaya başladı. Endişelerimiz ve korkularımız yerini bir şeyleri başarmanın mutluluğuna, sevincine bıraktı. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde oyunumuzu sahnelemeyi planlıyoruz."

Fatih Melikoğlu ise böyle güzel bir projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Cumhuriyet kahramanlarını oyunumuzda izleyicilerle buluşturuyoruz. Ben Şahin Bey'i canlandırıyorum. İlk başta endişelerimiz vardı, 'Acaba yapabilir miyiz?' diye. Daha önce böyle bir deneyim yaşamamıştık. Zamanla alıştık ve çok güzel bir eser ortaya çıkardık." dedi.

Yönetmen Özgür Aydın da oyunun konusunun Cumhuriyet'in 100 yıllık süreci olduğunu aktardı.