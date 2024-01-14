GÜNCELLEME - Giresun'da bir kadın iş yerinde öldürüldü Giresun'da bir kadın iş yerinde öldürüldü, katil zanlısı İsmail Yıldız yakalandı.

Giresun'da bir kadın iş yerinde öldürüldü, katil zanlısı İsmail Yıldız yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Yeşilkaya'dan (52) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yeşilkaya'nın çalıştığı Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde arama yapan polis, kadının cansız bedenini buldu.

Cesedi Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilkaya'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı İsmail Yıldız (56) yakalandı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bir işletmede dün gece yaşanan "kasten öldürme" olayına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Olayın bildirilmesinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde gerekli incelemeyi yaptığı ve suç delillerinin muhafaza altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın şüphelisinin gözaltına alındığı, gözaltı süresinin bitimine müteakip adliyeye intikalinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, kayıtların tetkik edildiği, maktulle ilgili uygulanan koruyucu ve önleyici herhangi tedbir kararı ve talebinin bulunmadığı belirtilerek, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.