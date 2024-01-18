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        Giresun'da köyde vaşak görüntülendi

        Giresun'un Alucra ilçesinde yerleşim yerine inen vaşak, köy evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:38
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        Giresun'da köyde vaşak görüntülendi
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        Giresun'un Alucra ilçesinde yerleşim yerine inen vaşak, köy evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için "ormanın hayaleti" diye de adlandırılan vaşak, kar yağışıyla Fevzi Çakmak köyüne indi.

        Köy yolunda gezinen vaşak, Mehmet Bal'a ait evin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

        Görüntülerde, evin önündeki yolda yürüyen vaşağın gözden uzaklaşması yer alıyor.

        Bal, AA muhabirine, kış aylarında İstanbul'da yaşadığını, köyüne özlemini gidermek için evine kamera sistemi kurduğunu söyledi.

        Akşam kameralardan evin çevresinde hareket olduğuna dair sinyal geldiğini belirten Bal, "Kontrol ettiğimde türünü bilmediğim bir hayvan olduğunu gördüm ve çok şaşırdım. Görüntüleri Alucra'dan bir arkadaşıma gösterdiğimde nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu öğrendim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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