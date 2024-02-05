Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen E.İ'yi gözaltına aldı.
Zanlının yapılan üst aramasında 71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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