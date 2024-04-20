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        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:43
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        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan G.H. ve S.O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden S.O.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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