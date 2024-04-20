Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan G.H. ve S.O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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