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        Giresun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Giresun ve Muğla'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 23:29 Güncelleme: 18.07.2024 - 23:29
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        Giresun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Giresun ve Muğla'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce, M.D'nin kurucusu, T.D'nin yöneticisi olduğu ve kamuoyunda "Lugano Suç Örgütü" olarak bilinen örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Giresun ve ilçe merkezleri genelinde örgütsel faaliyet kapsamında yağma, tefecilik gibi eylemlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik Giresun'da 11 ve Muğla'da bir olmak üzere 12 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Yapılan aramalarda ruhsatız tabanca, narkotik madde, doküman gibi suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ele geçirildi.

        Cezaevinde bulunan bir kısım şüpheliler dışında haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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