Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi yurt dışından öğrencileri konuk ediyor

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bosna Hersek'ten 2 öğrenci konuk ediliyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türk Tıp Öğrencileri Birliğinin (TÖB-TURKMSIC) tıp fakültesi öğrencilerine 1952'den beri dünya genelinde yaklaşık 150 ülkenin katıldığı bir değişim programı ile araştırmalara katılma ve staj imkanı sunduğu belirtildi.

Bu kapsamda bu yıl Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında Bosna Hersek Tıp Fakültesi dönem 6 öğrencileri Kenan Masic ve Minelfa Bjelic'in konuk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: