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        Giresun'da devrilen çay yüklü kamyonetteki 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Eynesil ilçesinde çay yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:16
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        Giresun'da devrilen çay yüklü kamyonetteki 4 kişi yaralandı
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde çay yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Ören beldesinde Erol Y. yönetimindeki 28 ACH 105 plakalı çay yüklü kamyonet, kontrolden çıkması sonucu yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Nizamettin K, Tolga T. ve Ali İ. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Eynesil İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nizamettin K, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Nizamettin K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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