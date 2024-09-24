Espiye'de okul servis şoförlerine yönelik toplantı düzenlendi

Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince sürücülere, trafik kuralları, araçlarda uyulması gereken kurallar, alınması gereken güvenlik önlemleri gibi başlıklarda sunum yapıldı.

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