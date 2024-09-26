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        Espiye'de öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu

        Merkezi İstanbul'da bulunan Espiye İlçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:54
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        Espiye'de öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu
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        Merkezi İstanbul'da bulunan Espiye İlçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

        Dernek Başkanı Kemal Küçükaydın, gazetecilere, ilçede 4 okulda toplam 350 öğrenciye kırtasiye seti yardımı ulaştırıldığını söyledi.

        Kurban Bayramı öncesinde de Espiye’de yaklaşık 200 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrenciye yardımda bulunduklarını ifade eden Küçükaydın, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

        Küçükaydın, bu tür kültürel ve sosyal faaliyetlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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