Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Giresun'un Espiye ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Giresun'un Espiye ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
İlçenin Merkez Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen Özkan Aydemir (27), ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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