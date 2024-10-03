Bulancak'ta kaldırım ve yol işgalleri kaldırılıyor

Bulancak Belediyesi Zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, şehir genelinde özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardaki işgallerin tamamen ortadan kaldırılması için denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde, ekiplerin uyarılarına rağmen kurallara uymayan bazı esnafın kaldırım ve yol işgali yaptığı tespit edildi. Masa, sandalye ve malzemelerle kaldırımları işgal eden işletmelere cezai işlem uygulandı, kaldırımlardaki izinsiz ürünler de toplatıldı.