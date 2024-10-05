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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımını 36-28 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:12
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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
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        Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımını 36-28 yendi.

        Görele ilçesindeki 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 17-13 önde bitirdi.

        Rakibi ile aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Görele Belediyespor maçtan 36-28 üstün ayrıldı.

        Karşılaşmanın rövanşı, 7 Ekim Pazartesi günü yine Görele'de oynanacak.

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