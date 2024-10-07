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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 20:51 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:51
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Piraziz, Yağlıdere ve Tirebolu ilçelerinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerin operasyonunda G.B, S.K, T.T ve M.S yakalandı.

        Zanlılarla birlikte 3 kilo 145 gram kubar esrar ile 4 gram eroin elde geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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