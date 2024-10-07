Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Piraziz, Yağlıdere ve Tirebolu ilçelerinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

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