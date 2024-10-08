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        Giresun'da eylül ayında 34 milyon lirayı aşkın çeşitli yardımlar yapıldı

        Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından eylül ayında ihtiyaç sahiplerine 34 milyon liranın üzerinde çeşitli yardımlarda bulunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:22 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:22
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        Giresun'da eylül ayında 34 milyon lirayı aşkın çeşitli yardımlar yapıldı
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        Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından eylül ayında ihtiyaç sahiplerine 34 milyon liranın üzerinde çeşitli yardımlarda bulunulduğu bildirildi.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, geçen ay "Ulusal Hane Ziyaretleri" programı kapsamında 1842 hane ziyaret edilerek, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, eylülde şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerde 480 görüşme ve ziyaret gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Ay boyunca devam edilen yardımlarla ilgili de bilgi verilen açıklamada, 75 aileye 1 milyon 990 bin 333 lira koruyucu aile, 319 kişiye 2 milyon 43 bin 39 lira sosyal ekonomik destek, 3 bin 325 kişiye 29 milyon 914 bin 3 lira engelli evde bakım ve 120 kişiye 55 bin 600 lira doğum olmak üzere toplam 34 milyon 2 bin 975 bin lira ödeme yapıldığı kaydedildi.

        Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal yardımlar ve hizmetler konusunda vatandaşların yanında olmaya devam edileceği de aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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