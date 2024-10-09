Espiye'de üniversite öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi

Espiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ersan Bektaş ise programların gençlerin sosyal, kültürel ve dini bilgilerini artırmalarına katkı sağladığı kaydetti.

Öğrencilere kitap hediye eden Gülbe, bu tür kültürel ve sosyal faaliyetlerin süreceğini söyledi.

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