AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, kongre süreci ve kentteki projeleri değerlendirdi
AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, partisinin ilçe başkanlıklarının kongre süreci ve kentte yürütülen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.
AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, partisinin ilçe başkanlıklarının kongre süreci ve kentte yürütülen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.
Yılmaz, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giresun Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, 12 Ekim Cumartesi Keşap, 13 Ekim Pazar Piraziz ilçe başkanının belirlenmesiyle ilgili kongreleri gerçekleştireceklerini söyledi.
Parti genel merkezinin onayıyla AK Parti İlçe Başkanı olarak Keşap'ta Samet Küçük ve Piraziz'de de Ünal Aşık ile devam etme kararı aldıklarını belirten Yılmaz, kasımın sonuna kadar ilçe kongreleriyle ilgili sürecin devam edeceğini aktardı.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın'ın tekrar aday olmayacağı yönündeki açıklamasını anımsatan Yılmaz, Aydın'ın şu anda istifasının söz konusu olmadığını vurguladı.
Yılmaz, kentteki çalışmalara değinerek, Giresun'un en önemli çalışmalarının başında içme suyu projesi geldiğinin altını çizdi.
DSİ tarafından uygulanacak projenin takipçisi olduklarını belirten Yılmaz, proje maliyetinin 7 milyar lirayı geçeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.
Yılmaz, Güney Çevre Yolu'nun ilgili zemin etütleri ve proje çalışmalarının devam ettiğini, güzergahta bir takım değişiklikler olduğunu, yüzde 80'i köprü, tünel ve viyadüklerden oluşan 40 kilometrelik yolun 49 kilometre olarak projelendirilmesinin söz konusu olduğu bilgisini verdi.
Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi'nin ihalesinin yapıldığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:
"Sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bazı projelerde acele edilmesi anlamında Bakan beyin özel talimatı var, 'Oraya ödeneğin tamamını bir kalemde aktarmak istiyoruz' dedi. 2025 yılında bu projemiz de başlayacak, ihalesi yapılan projemiz başlayacak. Hiçbir sekteye uğramadan da ödeneği ayrılıp Allah izin verirse Giresun geçişi de Karayolları standartlarında sağlanmış olacak."
Yılmaz, Atatürk Lisesi'nin ön kısmındaki alanda yapılması planlanan kültür merkezinin eski SSK hastanesinin olduğu yere yapımı için etüt çalışmaları gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Belediye Başkanımızla da görüştük, o da olumlu bakıyor, eğer zemin etütlerinde bir farklılık çıkmazsa, daha geniş alanı, parkları, sosyal donatı alanları olan bir kültür merkezini de orada yapmayı planlamamız içerisine aldık." değerlendirmesinde bulundu.
İl başkanlığı görevine devam edip etmeyeceği yönündeki sorusu üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:
"Ben Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı noktasında çok özveri ile çalıştığı kanaatindeyim. Onun yanında yer almak, il başkanı olarak görev yapmak, daha önceki dönemlerde merkez ilçe başkanı olarak görev yapmak, yine il başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi görevlerinde bulunmak benim için bir onurdur. Onun üzerinden bir nebze olsun yük alabiliyorsak, bulunduğumuz memnuniyeti dile getiririz. Benim için il başkanlığı böyle bir anlam ifade ediyor yani 'göreve devam et' dediği anda ederim, takdir Cumhurbaşkanımızındır, genel merkezimizindir. Bundan bir alınganlık göstermem. Görev bana tevdi edilmiştir, şimdi de değiştirilir, emin olun bu konudaki değerlendirmem de bu yönde."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.