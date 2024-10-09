AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, kongre süreci ve kentteki projeleri değerlendirdi

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, partisinin ilçe başkanlıklarının kongre süreci ve kentte yürütülen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Yılmaz, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giresun Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, 12 Ekim Cumartesi Keşap, 13 Ekim Pazar Piraziz ilçe başkanının belirlenmesiyle ilgili kongreleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Parti genel merkezinin onayıyla AK Parti İlçe Başkanı olarak Keşap'ta Samet Küçük ve Piraziz'de de Ünal Aşık ile devam etme kararı aldıklarını belirten Yılmaz, kasımın sonuna kadar ilçe kongreleriyle ilgili sürecin devam edeceğini aktardı.

Yılmaz, Güney Çevre Yolu'nun ilgili zemin etütleri ve proje çalışmalarının devam ettiğini, güzergahta bir takım değişiklikler olduğunu, yüzde 80'i köprü, tünel ve viyadüklerden oluşan 40 kilometrelik yolun 49 kilometre olarak projelendirilmesinin söz konusu olduğu bilgisini verdi.

Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi'nin ihalesinin yapıldığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bazı projelerde acele edilmesi anlamında Bakan beyin özel talimatı var, 'Oraya ödeneğin tamamını bir kalemde aktarmak istiyoruz' dedi. 2025 yılında bu projemiz de başlayacak, ihalesi yapılan projemiz başlayacak. Hiçbir sekteye uğramadan da ödeneği ayrılıp Allah izin verirse Giresun geçişi de Karayolları standartlarında sağlanmış olacak."

Yılmaz, Atatürk Lisesi'nin ön kısmındaki alanda yapılması planlanan kültür merkezinin eski SSK hastanesinin olduğu yere yapımı için etüt çalışmaları gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Belediye Başkanımızla da görüştük, o da olumlu bakıyor, eğer zemin etütlerinde bir farklılık çıkmazsa, daha geniş alanı, parkları, sosyal donatı alanları olan bir kültür merkezini de orada yapmayı planlamamız içerisine aldık." değerlendirmesinde bulundu.