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        Ticaret borsalarında ağustosta 33 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında Ağustos 2024'te 33 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:40
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        Ticaret borsalarında ağustosta 33 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
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        Ticaret borsalarında Ağustos 2024'te 33 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında ağustosta gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, söz konusu ayda borsalarda 33 bin 218 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

        En fazla işlem, 9 bin 817 tonla Düzce/Bolu'da yapıldı. Bu kentleri 6 bin 645 tonla Sakarya, 5 bin 927 tonla Ordu, 4 bin 213 tonla Giresun izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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