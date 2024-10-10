Espiye'de mahalleleri birbirine bağlayacak yolda çalışmalar sürüyor

Espiye ilçesinde merkez, Adabük, Çam ve Esentepe mahallelerini birbirine bağlayacak yoldaki çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Erol Karadere, Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları inceledi, son duruma ilişkin bilgi aldı.

Karadere, ilçenin en önemli ulaşım güzergahlarından olan 15 metre genişliğindeki yolun en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.

Yolun, şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağının altını çizen Karadere, ulaşımın daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanacağını kaydetti.