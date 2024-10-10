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        Espiye'de mahalleleri birbirine bağlayacak yolda çalışmalar sürüyor

        Espiye ilçesinde merkez, Adabük, Çam ve Esentepe mahallelerini birbirine bağlayacak yoldaki çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:37
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        Espiye'de mahalleleri birbirine bağlayacak yolda çalışmalar sürüyor
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        Espiye ilçesinde merkez, Adabük, Çam ve Esentepe mahallelerini birbirine bağlayacak yoldaki çalışmalar devam ediyor.

        Belediye Başkanı Erol Karadere, Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları inceledi, son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Karadere, ilçenin en önemli ulaşım güzergahlarından olan 15 metre genişliğindeki yolun en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.

        Yolun, şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağının altını çizen Karadere, ulaşımın daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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