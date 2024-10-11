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        Piraziz'de kadına şiddete tepki için yürüyüş düzenlendi

        Giresun'un Piraziz ilçesinde kadına şiddete karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:49 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:53
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        Piraziz'de kadına şiddete tepki için yürüyüş düzenlendi
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde kadına şiddete karşı tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Piraziz Anadolu Lisesi öğrencilerince organize edilen yürüyüşe, Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın, TÜGVA Giresun Temsilcisi Mümtaz Aydın ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar, ellerinde dövizlerle sloganlar atarak Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Caddesi'nden Hasan Şenel Parkı'na yürüdü.

        Program, öğrencilerin konuşmalarının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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