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        Giresun'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Giresun'un Alucra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:19
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        Giresun'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Giresun'un Alucra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Karabörk köyünde Hasan Kocaman'ın kullandığı 28 KA 673 plakalı traktör tomruk çektiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Kocaman, Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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