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        Giresun'da ejder meyvesi ve papaya yetiştiriciliği deneme çalışması yapılıyor

        Giresun'da serada ejder meyvesi ve papaya yetiştiriciliği deneme çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:05
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        Giresun'da ejder meyvesi ve papaya yetiştiriciliği deneme çalışması yapılıyor
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        Giresun'da serada ejder meyvesi ve papaya yetiştiriciliği deneme çalışması gerçekleştiriliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her iki meyvenin deneme çalışması Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile yürütülen "Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında uygulandı.

        Keşap ilçesinin Karabedir Mahallesi'nde 5 yıldan beri ejder meyvesi yetiştiriciliği ile ilgilenen çiftçi Şükrü Çakır'a ait arazide yüzde 70 hibeli 240 metrekarelik sera kuruldu.

        Destekleri dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Çakır, hibe ile kurulan ve müdürlüğün teknik personelinin gözetiminde temin edilen 250 fidanla üretim çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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