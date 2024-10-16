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        Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan Soğukpınar'daki okullara ziyaret

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Soğukpınar beldesindeki okulları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:41
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        Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan Soğukpınar'daki okullara ziyaret
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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Soğukpınar beldesindeki okulları ziyaret etti.

        Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Kavanoz, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kavanoz, okullarda yapılan çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk'ten bilgi aldı.

        Kavanoz, eğitimi çok önemsediklerini belirterek, öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Kitap okumanın önemine dikkati çeken Kavanoz, öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

        Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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