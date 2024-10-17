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        Giresun'un Kümbet Yaylası'na kar yağdı

        Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:13 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:16
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        Giresun'un Kümbet Yaylası'na kar yağdı
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        Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'na kar yağdı.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

        Kümbet Yaylası'nda kar yağışı sonrasında çayırlar beyaz ve yeşilin tonlarına büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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