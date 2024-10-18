Giresun'da emekli olan 43 yıllık öğretmen çiçeklerle uğurlandı

Giresun'un Espiye ilçesinde emekliye ayrılan Mustafa Çelik'i öğrencileri ve meslektaşları çiçeklerle uğurladı.

Güzelyurt İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, 43 yıl 5 ay 14 gün süren öğretmenlik ve idarecilik kariyerini emeklilikle noktaladı. Öğrencilerin okulda çiçeklerle karşıladığı Çelik, duygulandı.

Çelik, görevinin artık sona erdiğini belirterek, "Ama sizler görevlerinize devam ediyorsunuz. Sizler bayraksınız, birer meşalesiniz, geleceksiniz. Bu vatan sizlerden çok şey bekliyor. En güzel günler sizlerin olsun, temennim hep başarılı olmanızdır." dedi.