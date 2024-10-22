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        Giresun'da 55 kilo 789 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Giresun'da 55 kilo 789 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:11
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        Giresun'da 55 kilo 789 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Giresun'da 55 kilo 789 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen T.B'nin aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada, 55 kilo 789 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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