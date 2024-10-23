Giresun'da PTT 184. müşterisine pul kataloğu hediye etti

Kocaoğlu hediye için Yücel'e teşekkür etti.

PTT'nin kuruluş yıl dönümünde, Giresun Müdürlüğünde işlem yapılan 184. müşteri Yusuf Kocaoğlu oldu.

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