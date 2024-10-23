Giresun'da PTT 184. müşterisine pul kataloğu hediye etti
Giresun'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. müşteriye pul kataloğu hediye edildi.
Giresun'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. müşteriye pul kataloğu hediye edildi.
PTT'nin kuruluş yıl dönümünde, Giresun Müdürlüğünde işlem yapılan 184. müşteri Yusuf Kocaoğlu oldu.
Giresun PTT Başmüdürü Şenel Yücel, Kocaoğlu'na PTT Pul Portföyü hediye etti.
Kocaoğlu hediye için Yücel'e teşekkür etti.
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