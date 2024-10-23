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        Giresun'da PTT 184. müşterisine pul kataloğu hediye etti

        Giresun'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. müşteriye pul kataloğu hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:18
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        Giresun'da PTT 184. müşterisine pul kataloğu hediye etti
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        Giresun'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. müşteriye pul kataloğu hediye edildi.

        PTT'nin kuruluş yıl dönümünde, Giresun Müdürlüğünde işlem yapılan 184. müşteri Yusuf Kocaoğlu oldu.

        Giresun PTT Başmüdürü Şenel Yücel, Kocaoğlu'na PTT Pul Portföyü hediye etti.

        Kocaoğlu hediye için Yücel'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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