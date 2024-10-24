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        Bulancak Belediyesi ile Haymana Belediyesi "Kardeş Şehir" oldu

        Bulancak Belediyesi ile Haymana Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:19 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:42
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        Bulancak Belediyesi ile Haymana Belediyesi "Kardeş Şehir" oldu
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        Bulancak Belediyesi ile Haymana Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haymana Belediyesi'nde gerçekleşen törende Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile Haymana Belediye Başkanı Levent Koç protokolü imzaladı.

        Sıbıç, yaptığı açıklamada, Giresun'un 42. ve 47. Alaylarının 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'nde sergilediği destansı mücadeleyi dikkati çekti.

        Binlerce şehidin yattığı, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların önemini vurgulayan Sıbıç, şöyle devam etti:

        "Bugün Haymana'da bulunmak, yalnızca bir protokole imza atmak değil; atalarımızın emanetine sahip çıkmaktır. Bu topraklarda, milletimizin var olma mücadelesinin en çetin anlarında canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların azmi ve kararlılığı, geleceğimize ışık tutmaya devam edecek."

        Haymana ile kardeş şehir olmanın manevi değeri olduğunun altını çizen Sıbıç, "Geçmişimizin kahramanlarını unutmak demek, geleceğimizi karartmak demektir. Biz Bulancak olarak bu toprakların değerine, tarihine ve kültürüne sahip çıkmaya kararlıyız. Giresun'un cesur yiğitleri, bugün de kalbimizde yaşıyor ve onların mücadelesi, bizler için bir onur kaynağı olmaya devam ediyor." dedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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