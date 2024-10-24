Güce Kaymakamı Bayraktar'dan organ bağışına destek
Giresun'da Güce Kaymakamı Muhammet Ali Bayraktar organ bağışçısı oldu.
Giresun'da Güce Kaymakamı Muhammet Ali Bayraktar organ bağışçısı oldu.
Güce Devlet Hastanesi Müdürü Hanife Özlü ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi personeli, Kaymakam Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.
Bağışçı olan Bayraktar, organ bağışının sıra bekleyen on binlerce hasta ve yakını için büyük bir umut olduğunu söyledi.
Güce halkından da organ bağışı konusunda duyarlı olmasını isteyen Bayraktar, şunları kaydetti:
"Organ bağışının önemini bu derdi çekenler bilir. Binlerce hasta insan için organ nakli, yeniden normal bir yaşama dönmenin tek yoludur. Daha da önemlisi organ nakli, pek çok hastalıkta hayatta kalmanın da en sağlam güvencesidir. Bu nedenle organ bağışında bulunmak kutsal bir görevdir. Bağışta bulunmaya engel bir hastalığı olmayan tüm vatandaşlarımızı, organ bağışına davet ediyoruz."
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