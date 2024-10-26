Giresun ihracattaki artış hızıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde zirveye tırmandı

GÜLTEKİN YETGİN - Doğu Karadeniz'de devlet yatırımları ve teşvikleriyle kabuğunu kıran Giresun, ihracat artış hızında zirveye yerleşti.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Giresun Yatırım Destek Ofisince TÜİK verileri de kullanarak hazırlanan raporda, kentin 5 yıldaki ihracat rakamları karşılaştırıldı.

Firmaların faaliyet ili baz alınarak yayımlanan verilere göre, Giresun'dan 2019'da 367 milyon 643 bin 600 dolar, 2020'de 367 milyon 853 bin 389 dolar, 2021'de 459 milyon 782 bin 325 dolar, 2022'de 569 milyon 664 bin 686 dolar ve 2023'te 705 milyon 639 bin 264 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Dolar bazında ilin 2019-2023 yılları arasında yıllık ihracat performansında fındık ve mamulleri sektörü yüzde 47, savunma ve havacılık sanayi sektörü yüzde 295, makine ve aksamları sektörü yüzde 335, hazır giyim ve tekstil sektörü ise yüzde 18 büyüdü. Giresun 2023'teki ihracat hızında yüzde 23,9 artışla Artvin, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan TR90 bölgesinde faaliyet illerine göre, ihracat değeri en çok artış gösteren il olurken, Türkiye'de ise 10'uncu il olmayı başardı. Bu yılın ilk 8 ayında ise Giresun'da yapılan 589 milyon 798 bin 512 dolar ihracatla birlikte geçen yılın ilk 8 ayına göre Giresun'un ihracatı yüzde 44,7 artış gösterdi. Giresun bu artış oranıyla da TR90 bölgesinde yine birinci sırada yer aldı.

Kentin 2023'te 705,6 milyon dolarlık faaliyet iline göre ihracat değerinin yüzde 44,7'lik oranının korunması durumunda, ihracatın 2024 sonunda 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. - "2. OSB'de maksimum düzeye ulaştığımızda 7-8 bin kişi çalışacak" Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AA muhabirine, fındık ve fındık entegre ürünleri, makina imalatı ve savunma sanayisi, tekstil, madencilik ve Giresun Limanı'nın kentin ihracata dayalı kalkınmasında ciddi bir altlık oluşturduğunu söyledi.

İhracattaki artış hızının ana nedeninin devletin ihracatla ilgili aldığı tedbirler olduğunu belirten Serdengeçti, "Dış ticaret bilançolarını incelediğimiz zaman, ihracat rakamlarının arttığını görüyoruz. Giresun'da ihracat artışı, özellikle merkezi yönetimin ihracata dayalı büyüme, kalkınma modelinden kaynaklanıyor diyebilirim" dedi. Serdengeçti, DOKA, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOSGEB, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca özellikle küçük ve orta işletmelere vizyon sunularak projelere destek olunduğunu aktardı.

İhracat rakamlarının Giresun'un bir ticaret ve üretim şehri olduğunu gösterdiğine işaret eden Serdengeçti, bunun sosyo-ekonomik gelişimi de artırdığını kaydetti. Serdengeçti, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 3 bin, Giresun 2. OSB'de ise 4 bin kişinin çalıştığını vurgulayarak, "İhracat rakamlarına baktığımızda OSB'lerdeki yatırımcılarımızın ihraç kapasitelerinin çok üst düzey olduğunu görüyoruz. Bu da aslında planlı OSB'lerin ülke, bölge ve vilayet kalkınmalarında çok önemli bir rolü olduğunu gösteriyor. Bu manada 1. OSB maksimum çalışıyor." diye konuştu.

2. OSB'nin Türkiye bağlamında değerlendirildiğinde en başarılı OSB'lerden biri olduğunu anlatan Serdengeçti, şöyle devam etti: "Tamamen rasyonel bir altyapı ile kurulmuş, müesseselerimiz yerine göre makina imalatı yapan, silah sanayisine önem veren, yazılım şirketleri bulunan entegre bir OSB. 2. OSB'de maksimum düzeye ulaştığımızda 7-8 bin kişi çalışacak ve ihracat rakamları kat ve kat artacak diye değerlendiriyorum." Serdengeçti, ihracatta fındığın önemli bir yer aldığına dikkati çekerek, "Fındıkta da artı değerler oluşturuyoruz. Fındık fabrikalarımız artık entegre tesisler. Fındıkta mamuller üretiliyor. Hem dünyaya ihracat yapılıyor hem de ulusal tüketimde de fındığın artık gramajı artmış durumda." dedi.

- "Firmalarımızın kurumsal kapasiteleri artıyor" OSB'lerde rasyonel değerlendirmeler üzerine firmalara yer tahsislerinin yapıldığını dile getiren Serdengeçti, şunları söyledi: "Makine, silah üretiyor ve ihraç ediyor. Firmalarımızın kurumsal kapasiteleri artıyor ve her firmanın da KOBİ olduğunu değerlendirdiğimiz zaman, merkezi yönetim bağlamında üretim mekanizmasını destekleyen, sübvanse eden kurum ve kuruluşlarımızın desteğini aldığını görüyoruz. Yani ister OSB'lerde olsun, ister bağımsız ekonomik münhasır bölgelerimizde olsun Giresun'daki bütün şirketler aslında bir devlet desteği almıştır, devlet desteği ile birlikte yürüyor. Bu aynı zamanda hem üretim gücünün, firmaların başarısı ama aynı zamanda hükumetimizin ve devletimizin sanayi ve kalkınma modeli noktasında üretimi artırmaya yönelik hedefine ulaştığını gösteriyor. Giresun ilimiz bunun en güzel örneğidir diye değerlendiriyorum."