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        Görele'de itfaiye erine plaket verildi

        Giresun'un Görele ilçesinde geçen ay denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtaran itfaiye erine plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:07
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        Görele'de itfaiye erine plaket verildi
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        Giresun'un Görele ilçesinde geçen ay denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtaran itfaiye erine plaket verildi.

        Belediye Başkanı Hasbi Dede, ilçeye bağlı İsmailbeyli köyü sahilinde 30 Eylül'de denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişinin sudan çıkmasını sağlayan itfaiye eri İlker Boz'u tebrik etti.

        Boz'a plaket veren Dede, "İtfaiyemizin cefakar eri İlker Boz kardeşimizi medeni cesaretinden dolayı kutluyorum. Beline ip bağlanarak, dev dalgalara atlayıp iki kişinin kurtulmasına vesile olduğu için kurtardığı canlar adına kendisine teşekkür ediyorum. Her türlü tehlikeyi göze alarak örnek bir hareket sergilemiştir." dedi.

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